Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 6 al 12 aprile su Rete 4, Eugenia mostra i primi segni di ricaduta, dovuti alla trappola architettata da Leocadia e Lorenzo.



Tra la servitù, Emilia e Romulo riescono a chiarirsi e col passare dei giorni appaiono sempre più vicini, arrivando a baciarsi. L'infermiera, però, continua a fargli credere di essere sposata.



Curro, invece, scopre le cause della morte di Jana e si confida con Pia.



Il sergente Burdina rivela a Manuel che la versione fornita da Antonito sul furto è totalmente falsa.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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