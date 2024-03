La promessa, il riassunto della settimana dal 4 all'8 marzo

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 4 all'8 marzo su Canale 5, Salvador ha una grave crisi, così Lope e Mauro lo aiutano a uscirne, ma sta male e scoprono la sua dipendenza da farmaci. Martina asseconda Beatriz e organizza un picnic per farla rimanere sola con Curro, ma lui si accorge delle attenzioni di Beatriz e mette in chiaro con Martina che non le interessa affatto. Jimena continua a tramare per isolare Manuel che, schiacciato dai sensi di colpa, rinuncia al progetto di aviazione e a trasferirsi a Milano. Simona e Candela scoprono che don Romulo sborsa di tasca propria dei soldi per pagare il compenso stabilito di due peseta per le lezioni con Don Carlos. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 16:40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

