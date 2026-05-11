Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 4 al 10 maggio su Rete 4, Catalina e Adriano sono chiamati a prendere una decisione definitiva. Accetteranno la proposta avanzata dal duca di assumere il titolo di conti?



La tenacia di Curro lo porta a incontrare nuovamente la donna della gioielleria. Decide di raccontarle la verità, nella speranza che lei possa aiutarlo a scoprire chi ha tentato di ucciderlo, ma non tutto va secondo i piani. Il supporto di Lope non manca e presto nelle indagini viene coinvolta anche Vera.



Il braccio di ferro tra Leocadia e Angela prosegue, finché la prima decide di accogliere nuovamente la figlia a palazzo. Tuttavia, non sembra avere intenzione di cedere al ricatto e prepara un piano per mettere Angela in difficoltà.



Mentre Romulo si prepara a lasciare definitivamente la Promessa per ritirarsi in compagnia di Emilia, Petra torna a sorpresa alla tenuta.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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