Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 4 al 10 agosto su Rete 4, Jana fatica ad adattarsi alle usanze della nobiltà e prova in tutti i modi a restare aggrappata alle vecchie abitudini. Cruz accoglie alla residenza la signora Ros, chiamata appositamente per istruire Jana, con l'intento segreto di metterla in crisi e farla rinunciare al matrimonio con Manuel. Proseguono i preparativi per il matrimonio tra Catalina e Pelayo, con la figlia dei marchesi decisa a invitare all'evento tutta la servitù. L'alleanza tra Petra e Martina mette a nudo la verità: le due portano al marchese la prova che il conte si è avvelenato da solo con l'intento di allontanare Martina dalla Promessa. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

