Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 31 agosto al 6 settembre su Rete 4, Angela ottiene il consenso della madre per lasciare per un paio di giorni la tenuta insieme a Curro e vivere così un ultimo momento insieme, prima di dirsi definitivamente addio.



Adriano riceve una seconda lettera di Catalina e col passare del tempo si rende conto di come i sentimenti provati per la moglie si siano raffreddati.



Dopo aver scoperto di essere stato ingannato insieme a Manuel, Toño cerca di riavvicinarsi a Enora, ma la ragazza frena e propone di rimandare le nozze.



Petra si sforza per ricoprire il ruolo di governante senza far emergere le difficoltà dovute alla malattia e al recupero lampo. Tuttavia, Leocadia intima Cristobal di licenziarla. Solo l'intervento di quest'ultimo riuscirà a salvare solo in parte la situazione.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35 e il sabato in prima serata, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google