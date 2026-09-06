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La promessa

ANTICIPAZIONI06 settembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 7 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 7 settembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà lunedì 7 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 7 settembre

Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa
Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

Nella puntata di lunedì 7 settembre, Maria è indecisa sulla decisione riguardo la gravidanza,

Teresa riflette sulla proposta di diventare governante. Adriano rifiuta l'invito alla festa del duca.

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