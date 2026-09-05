Scopriamo cosa succederà domenica 6 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 6 settembre, Jacobo accusa Martina di essere coinvolta nelle misteriose lettere di Catalina, ma lei nega tutto.
Curro e Angela non riescono a stare lontani e si incontrano di nuovo.
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