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La promessa

ANTICIPAZIONI05 settembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 6 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 6 settembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà domenica 6 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 6 settembre

Gonzalo Ramos (Jacobo) in una scena de La Promessa
Gonzalo Ramos (Jacobo) in una scena de La Promessa

Nella puntata di domenica 6 settembre, Jacobo accusa Martina di essere coinvolta nelle misteriose lettere di Catalina, ma lei nega tutto.

Curro e Angela non riescono a stare lontani e si incontrano di nuovo.

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