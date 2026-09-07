Scopriamo cosa succederà martedì 8 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prima serata su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 8 settembre, Curro confida ad Angela che Leocadia vuole allontanarlo da La Promessa dopo le nozze con Beltrán.
Jacobo decide di raccontare ad Adriano quello che ha scoperto sulle misteriose lettere di Catalina.
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