La Promessa, il riassunto della settimana dal 30 settembre al 4 ottobre

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 30 settembre al 4 ottobre su Rete 4, Pelayo scopre che Jeronimo ha rubato l'orologio del Capitano. Poco dopo, Don Romulo e Pia rivelano a Jana la decisione della Marchesa su Maria: la ragazza non può tornare alla Promessa, nonostante non abbia commesso il furto. Dopo aver fatto questa amara scoperta, Salvador aggredisce Jeronimo, ma l'intervento di Feliciano scongiura il peggio. Catalina si sfoga con Simona a proposito della sua crisi con Pelayo e Petra continua a mentire alla Marchesa riguardo a suo figlio Feliciano. Infine, Cruz e Lorenzo pianificano la battuta di caccia per eliminare Curro. I nuovi episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

