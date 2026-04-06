La Promessa, il riassunto della settimana dal 30 marzo al 5 aprile

Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 30 marzo al 5 aprile su Rete 4, il duca scopre che Catalina è sposata con un mezzadro e che l'intera famiglia ha tentato di nascondere il loro matrimonio e l'esistenza dei due gemelli nati dalla relazione.

La sua reazione viene contenuta da Leocadia, della quale sembra conoscere i piani.



La stessa Leocadia continua a bramare con Lorenzo un piano per far rinchiudere nuovamente Eugenia. La donna è vittima, a suo insaputa, del laudano somministratole attraverso i massaggi sulle gambe e presto ne subirà le conseguenze, facendo dubitare sulle sue condizioni.



Il rapporto tra Emilia e Romulo si rafforza. L'uomo riesce a mettere da parte il rancore iniziale e si apre a una profonda confessione su quanto accaduto quando era sentimentalmente legato all'infermiera.



Curro e Lope continuano a indagare sulla gioielleria segnalata da Basilio, ma sembrano non giungere a nessuna scoperta.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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