Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 30 giugno al 6 luglio su Rete 4, Margarita lascia la tenuta per non sposare Ignacio. Jana si scontra con Manuel, che vorrebbe lasciare la Promessa per sempre, ma lei rifiuta per restare accanto a Curro e alla servitù. Alla fine, Manuel torna sui suoi passi e arriva a un chiarimento con la ragazza. Catalina, dopo un malore, riceve l'ordine dal medico di riposare, mentre Cruz si mostra stranamente gentile con Jana, che però resta in guardia, consigliata da Maria. Vera informa Lope di voler restare alla Promessa e ritira le dimissioni. Tuttavia, donna Petra le assegna solo i compiti più pesanti. Intanto, la fuga improvvisa di Margarita sconvolge tutti. La donna lascia una lettera spiegando di non voler più sposare il Conte e chiede a Cruz di prendersi cura di Martina. Il Conte de Ayala accusa Lorenzo, mentre Martina cerca risposte. Romulo, sempre più malato, confessa a Pia di aver ucciso Gregorio, lasciando in eredità tutti i suoi averi a lei. Manuel vuole fidanzarsi ufficialmente con Jana, ma lei rifiuta ogni formalità. Petra, fedele alla marchesa, spia i due amanti e riferisce ogni loro mossa. Il Conte de Ayala cerca ancora Margarita. Alonso mette in dubbio la sua permanenza a palazzo, e Martina lo accusa della fuga della madre.

Tra la servitù, Marcelo conquista la simpatia di tutti, ma don Ricardo lo vede baciare una cameriera che non è Teresa.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

