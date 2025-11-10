Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 3 al 9 novembre su Rete 4, la mamma di Santos si ferma alla Promessa per convincere Ricardo a parlare con il figlio e a dividersi le responsabilità per quanto accaduto. In un primo momento il maggiordomo si rifiuta, ma col passare dei giorni si lascia convincere e accetta la proposta della moglie.



Alonso si trova in grande difficoltà: vorrebbe vendere le terre della tenuta per fronteggiare l'emergenza economica, ma i figli e Martina non sono d'accordo.



Jana porta Curro nella stanza misteriosa in cui avrebbe vissuto la madre. Per conoscere la verità, il ragazzo decide di rivolgersi a Ramona.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

