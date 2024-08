La promessa, il riassunto della settimana dal 3 al 9 agosto

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 3 al 9 agosto su Canale 5, il ritorno di Jimena a casa dei suoi genitori sarebbe un enorme scandalo e la Marchesa vuole evitarlo a tutti i costi. Jimena dà a Manuel una seconda possibilità e decide di restare, anche se lui è più innamorato che mai di Jana. Martina dice di stare male a causa del senso di colpa che prova nei confronti del padre, ma Margarita è preoccupata e la fa visitare prima da Jana e poi da Abel. Entrambi pensano che il malessere sia legato al consumo eccessivo di alcol, ma Martina continua a negare di aver bevuto. Feliciano confida a Petra di aver svelato anche a Teresa la verità sull'omicidio di suo padre. Alonso accetta di affidare la contabilità della Promessa a Curro, a patto che Cruz non lo scopra. In vista del suo arrivo a La Promessa sotto mentite spoglie, Jeronimo chiede informazioni a Pelayo riguardo alla servitù che sta per conoscere e sulle persone da cui dovrà stare in guardia. La marchesa inizia ad avere dei sospetti in merito all'improvviso avvicinamento di Curro a suo marito Alonso e chiede a Petra di indagare. Il matrimonio di Manuel e Jimena entra nuovamente in crisi quando la donna organizza un pranzo a casa dei suoi genitori senza prima consultare il marito. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.50 e il weekend alle 15.50, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

