La promessa, il riassunto della settimana dal 29 giugno al 5 luglio

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 29 giugno su Canale 5, Martina scopre che suo papà è morto a seguito di un malore.

Teresa confessa a Pia che il colpevole del rapimento di suo figlio è Feliciano. Manuel si confida con Jana e le parla del dolore provocato dalla morte di Fernando.

Cruz è furiosa con Petra e decide di licenziare Feliciano. Teresa rivela a Mauro di essere innamorata di Feliciano.

Jana e Abel cenano assieme nella tenuta e si baciano. Salvador parla con Maria delle sue intenzioni di lasciare la Promessa.

Jimena chiede ad Abel di tenere nascosta la sua finta gravidanza. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.50 e il weekend alle 15.50, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE