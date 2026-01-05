Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 29 dicembre al 4 gennaio su Rete 4, Alonso ripudia Curro per salvare il marchesato.



Dopo aver ricevuto una lettera dalla casa reale spagnola in cui i titoli nobiliari di Alonso sono messi a rischio, Leocadia si attiva per trovare una soluzione. Il contatto trovato sembra porre rigidi condizioni: per salvare la tenuta, il marchese deve allontanare Curro, mostrando un atteggiamento esemplare.



Nonostante le enormi difficoltà nella scelta, Alonso parla con il ragazzo e lo allontana dalla Promessa tra lo stupore generale.



Manuel è ancora visibilmente scosso per la morte di Jana, così come Maria. Una distrazione di quest'ultima scatena una discussione con Petra, coinvolgendo anche Lope e Simona.

La cuoca perde la pazienza proprio contro Petra, che decide di licenziarla all'istante. Solo l'intervento di Martina e Catalina, seguito dalle parole di Leocadia, permette a Simona di tornare al suo posto.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE