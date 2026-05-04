Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 27 aprile al 3 maggio su Rete 4, padre Samuel confessa di essersi auto-denunciato alla curia, scagionando Petra dalle accuse che avevano provocato il suo licenziamento.



Il duca è pronto a sdebitarsi con Adriano per avergli salvato la vita durante il battesimo: per farlo, gli propone il titolo di conte, da condividere insieme a Catalina. La coppia, però, non nasconde il disappunto per un riconoscimento che se da una parte potrebbe risollevare la tenuta dopo un periodo particolarmente complicato, dall'altra li mette particolarmente a disagio. La decisione non si rivelerà affatto semplice.



Romulo si confida con Pia e le rivela l'intenzione di lasciare la Promessa, ritirarsi e godersi la vecchiaia insieme a Emilia. Ora che si sono ritrovati, i due non hanno intenzione di perdersi nuovamente.



Leocadia è decisa a rimandare Angela in Svizzera per terminare gli studi. La donna prepara i bagagli della figlia a sua insaputa e la allontana dalla Promessa senza alcun preavviso.

Angela, però, non sembra assecondare la madre.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE