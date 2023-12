La promessa, il riassunto della settimana dal 27 al 29 dicembre

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 27 al 29 dicembre su Canale 5, Jana torna dal soggiorno dai duchi De Los Infantes ridotta molto male.

Manuel scopre che Jana è stata maltrattata e costretta a lavorare senza sosta e si arrabbia molto con Jimena. Quest'ultima si scusa con Jana, ma in realtà era tutto un piano architettato proprio da Jimena.

Martina e Curro sono sempre più vicini. Inoltre, Curro rivela a Jana i suoi dubbi sul fatto che Eugenia possa non essere la sua vera madre.

Martina scopre che esiste un comunicato di guerra dove si dice che Salvador è morto e ne parla a Lope.

Cruz è decisa a uccidere Elisa e chiede a Lorenzo di aiutarla. Il capitano accetta, ma poi mette in atto il suo doppiogioco e rivela tutto a Elisa.

Manuel prova a baciare di nuovo Jana, ma la ragazza lo respinge e gli chiede di non complicare le cose.

Nel frattempo, alla Promessa arriva Blanca, una vecchia amica di Manuel. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 16:40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.