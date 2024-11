Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 26 ottobre all'1 novembre su Rete 4, il Marchese sospetta che qualcuno abbia provato ad uccidere Curro. Catalina ascolta una discussione tra Pelayo e Jeronimo ed inizia ad avere dei sospetti. Maria e Salvador non vedono l'ora di sposarsi, ma i Marchesi sono contrari alle nozze.

Il Conte di Ayala torna alla Promessa perché ha scoperto della morte di Feliciano. Curro rivela a Jana che Alonso è suo padre, mentre Maria prova a convincere Salvador a dichiarare i propri sentimenti a Vera.

I nuovi episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE