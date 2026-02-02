Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 26 gennaio all'1 febbraio su Rete 4, Adriano si dichiara a Catalina, dicendole che sarebbe disposto a prendersi cura di lei e dei gemelli che sta aspettando. Anche questa volta, però, la donna respinge la sua proposta e non gli rivela che in realtà è proprio lui il padre delle creature che porta in grembo.



Dopo giorni di profonda riflessione, Manuel fa ritorno alla Promessa e viene accolto con gioia da Alonso.



Chi sembra invece in partenza è Maria, licenziata da Petra dopo le ripetute distrazioni e i continui rimproveri. La domestica continua a soffrire la perdita dell'amica Jana e non c'è nessuno che riesca a tirarla su di morale.



Durante un picnic, Lorenzo costringe Curro a gareggiare a cavallo. Il ragazzo, però, cade rovinosamente e nota che la cinghia della sua sella risulta tagliata. Ipotizza dunque che qualcuno abbia attentato alla sua vita dopo aver fatto emergere dei sospetti sulla morte di Jana: chi sta tentando di ucciderlo?



Simona scopre che suo figlio Antonito si trova nella camera di padre Samuel. Dopo un'accesa discussione con Simona e Lope, colpevoli di averle nascosto la presenza dell'uomo alla tenuta, la cuoca prova a ricucire il rapporto con lui, senza però arrivare ad alcun risultato.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

