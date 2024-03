La promessa, il riassunto della settimana dal 26 febbraio all'1 marzo

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 26 febbraio all'1 marzo su Canale 5, Jana è molto scossa nell'apprendere che Manuel e Jimena aspettano un bambino. Simona dice a Carlos Orengo, il nuovo insegnante, che non avrebbe dovuto accettare il lavoro. Nessuno deve sapere che si conoscevano, dovevano fingere anche davanti a Candela. Salvador, peraltro, ha fretta affinche' il matrimonio possa essere celebrato il prima possibile. Beatriz flirta sempre di più con Curro. Le piace e arriva a minacciare Martina: o la aiuta a conquistare il cugino, o le dirà tutto quello che sa di lei. Il capitano Lorenzo e la Baronessa de Grazalema sono preoccupati per la possibilità che sia stato Curro a sorprenderli a baciarsi. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 16:40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

