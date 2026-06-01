Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 25 al 31 maggio su Rete 4, Romulo lascia definitivamente la Promessa, generando grande commozione tra la servitù e i signori. Ricardo attende con ansia il nuovo incarico, in quanto sarebbe lui il prescelto per prendere il posto di capo maggiordomo.

Tuttavia, Leocadia sembra avere dei piani molto diversi.



Angela viene messa alle strette e cede alle richieste delle madre di rientrare in Svizzera per terminare gli studi. Saputa la notizia, Curro proverà a farle cambiare idea.



Nell'hangar Tonio continua la collaborazione segreta con Enora, finché i due vengono scoperti da Manuel. Il giovane si rende conto delle brillanti idee della ragazza e decide di assumerla come sua aiutante.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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