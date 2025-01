Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 25 al 31 gennaio su Rete 4, Donna Petra, durante una cena con la servitù, esterna le sue ostilità verso tutti i colleghi.

Catalina prende coraggio e chiede a Lorenzo il denaro che Pelayo ha prestato per le armi.

Maria torna alla Promessa e racconta tutto ai suoi amici colleghi.

Virtudes scopre che Norberta è a La Promessa. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

