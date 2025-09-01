Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 25 al 31 agosto su Rete 4, Jana fugge senza lasciare alcuna traccia. Di fronte alla continua pressione alla quale è sottoposta da Cruz e dalla signora Ros, la ragazza lascia la residenza senza avvisare nessuno. Manuel si attiva subito per rintracciarla, ma ogni suo sforzo sembra inutile. Curro trova il modo di aprirsi con Julia ed entrambi ammettono di non volersi sposare. La loro decisione, però, non viene accettata di buon grado da Lorenzo e da José Juan. Tra la servitù, Gregorio e Pia si riavvicinano dopo le incomprensioni precedenti e tra i due scatta il bacio. A sorpresa, Pelayo torna alla Promessa: prima di allontanarsi per sempre, vuole raccontare tutta la verità a Catalina.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE