Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Segreti di famiglia
Anticipazioni
01 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, le trame della settimana dall'8 al 12 settembre

Cosa accadrà nei primi episodi della seconda stagione della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity? Una breve anticipazione

Condividi:
Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2
Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2

Ecco cosa accadrà dall'8 al 12 settembre nei primi episodi della seconda stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: le anticipazioni dall'8 al 12 settembre

Cinar lascia il suo precedente lavoro e decide di entrare nel locale di Mert, prendendone il posto. Nel frattempo, Ilgaz e Ceylin sono in vacanza in Cappadocia, mentre Eren trova nello studio di Yekta dell’ovatta sporca di sangue.

Le indagini proseguono e si scopre che Sevinc aveva inscenato la propria morte per sfuggire al marito violento e vivere nascosta con la figlia.

Yekta viene convocato in procura e Ceylin ha con lui un confronto molto duro. L’uomo ammette di aver manipolato gli eventi e la ricatta, minacciandola con il video dell’omicidio.

Ilgaz e Ceylin hanno un duro scontro: lui vuole che Parla venga consegnata alla giustizia, lei chiede comprensione. Non trovando un accordo, Ceylin porta la ragazza in aeroporto con un biglietto per la Bosnia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Forbidden Fruit 2, la puntata dell'1 settembre in streaming

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, la puntata dell'1 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda l'1 settembre su Canale 5, è su Mediaset Infinity

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda l'1 settembre su Canale 5, è su Mediaset Infinity

Nuova Lexus ES protagonista al Lido: tra sogno, cinema e silenziosa eleganza

X-STYLE PER LEXUS

Nuova Lexus ES protagonista al Lido: tra sogno, cinema e silenziosa eleganza

X-Style per Lexus

X-Style per Lexus

J-Beauty, ecco perché la beauty routine giapponese è destinata a conquistarci

beauty

J-Beauty, ecco perché la beauty routine giapponese è destinata a conquistarci

I trattamenti made in Tokyo trasformano la cura della pelle in un rituale zen

I trattamenti made in Tokyo trasformano la cura della pelle in un rituale zen

Leonor di Spagna inizia l’ultimo anno di Accademia militare

Royals

Leonor di Spagna inizia l’ultimo anno di Accademia militare

La principessa ha iniziato l'Accademia aeronautica

La principessa ha iniziato l'Accademia aeronautica

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity