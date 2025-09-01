Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2

Ecco cosa accadrà dall'8 al 12 settembre nei primi episodi della seconda stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: le anticipazioni dall'8 al 12 settembre

Cinar lascia il suo precedente lavoro e decide di entrare nel locale di Mert, prendendone il posto. Nel frattempo, Ilgaz e Ceylin sono in vacanza in Cappadocia, mentre Eren trova nello studio di Yekta dell’ovatta sporca di sangue.

Le indagini proseguono e si scopre che Sevinc aveva inscenato la propria morte per sfuggire al marito violento e vivere nascosta con la figlia.

Yekta viene convocato in procura e Ceylin ha con lui un confronto molto duro. L’uomo ammette di aver manipolato gli eventi e la ricatta, minacciandola con il video dell’omicidio.

Ilgaz e Ceylin hanno un duro scontro: lui vuole che Parla venga consegnata alla giustizia, lei chiede comprensione. Non trovando un accordo, Ceylin porta la ragazza in aeroporto con un biglietto per la Bosnia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE