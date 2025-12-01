Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 24 al 30 novembre su Rete 4, Santos ricatta Pia. Il ragazzo spera ancora in un riavvicinamento tra i genitori e si convince che la domestica sia l'unico ostacolo. Dopo aver ascoltato una conversazione di nascosto, invita Pia a non avvicinarsi a Ricardo, altrimenti rivelerà a tutti che è stata lei ad uccidere il barone.



Angela scopre il piano di Lorenzo e Cruz ai danni di Curro e di fronte allo scetticismo del giovane, decide di chiedere aiuto a Martina per convincerlo ad agire prima che sia troppo tardi.



Jana porta avanti le sue indagini e cerca il modo per dimostrare che la stanza segreta sia collegata a quella della marchesa. Il suo rapporto con Leocadia si fortifica, al punto che sarà quest'ultima a raccontarle importanti dettagli sugli affari del barone.



Nel frattempo, Manuel si prepara a lasciare con sua moglie la Promessa per trasferirsi in Italia e lavorare nell'aviazione. In questo modo, potrà aiutare la famiglia a superare la crisi economica che sta affrontando e può allontanarsi da Cruz, che continua a disprezzare Jana e il figlio che porta in grembo.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE