Eda Ece (Yildiz), in una scena di Forbidden Fruit

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 8 a sabato 13 dicembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 2: le anticipazioni dall'8 al 13 dicembre

Kemal cercherà di riconquistare Zehra, che non sa più che cosa pensare. Kemal chiederà aiuto a Ender che però non ha alcun interesse, ora che è diventata membro del consiglio di amministrazione.



Dundar, organizza il suo addio al celibato e invita anche Alihan e Hakan. Saputo questo, Yildiz, decide di organizzare l'addio al nubilato della sorella. Zeynep, scoprirà che Alihan ha deciso di partire per l'America.



Zeynep conosce Elif, la nuova fidanzata di Alihan, e non riesce a nascondere la propria gelosia nei confronti della donna, considerata da tutti bellissima.



Yildiz chiede ad Halit il permesso di prendere un regalo alla sorella. L'uomo concede solo qualcosa di semplice, ma Yildiz, provocata da Ender che si presenta in gioielleria, si lascia prendere la mano e spende molto più del previsto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE