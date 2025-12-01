Doruk, Bahar e Nisan in una scena de La forza di una donna 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 8 a sabato 13 dicembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: le anticipazioni dall'8 al 13 dicembre

Bahar e i bambini sono a casa di Nezir e sono molto spaventati.

Sarp riesce a tornare a casa dopo l'incidente, ma non trova nessuno, così scrive un messaggio a Piril che subito si attiva per andare a soccorrerlo, ma, davanti la porta della sua camera d'albergo, invece dei suoi uomini, trova Nezir che rapisce lei e i gemelli.

Sarp decide di consegnarsi a Nezir e chiede a Munir di accompagnarlo. Durante il tragitto, Sarp esprime a Munir le sue ultime volontà e si raccomanda con lui di portare via Bahar, Piril e i bambini. Nezir accoglie Sarp nel Giardino delle Rose, sotto gli occhi di una Bahar disperata. Sarp spiega a Nezir che non ha mai avuto intenzione di uccidere Mert, Nezir, però, non ascolta ragioni e vuole perpetrare la sua vendetta, sfruttando i figli di Sarp.

Sarp, ritenendo che Nezir abbandonerebbe l'idea di fare del male a Bahar e ai loro bambini se lui morisse, decide di togliersi la vita impiccandosi. Viene sorpreso, però, da Nezir che sventa il suo piano e punisce severamente Munir.

L'interesse di Sirin nei confronti di Emre sembra essere corrisposto e Ceyda, che lo scopre grazie ad Hatice, manifesta il suo malcontento. Decide, così, di parlare con Emre.

Ad Arif e Yusuf viene assegnato un difensore d'ufficio. L'avvocato è una donna che sembra conoscere tutta la storia che riguarda Sarp e rivela ad Arif di essere la figlia di Yusuf.

Sirin e Hatice hanno un confronto in merito al lavoro di Enver e la ragazza ammette che sapeva tutto del lavoro del padre.

Nel frattempo, Nezir rinchiude Suat nello stesso posto in cui si trovano Sarp e Munir.

