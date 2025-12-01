Catalogo
ANTICIPAZIONI01 dicembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 2 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 2 dicembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Teresa in una scena de La PromessaTeresa in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà martedì 2 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 2 dicembre

Nella puntata di martedì 2 dicembre, Leocadia affronta Cruz sul suo matrimonio, insinuando che si sia sposata con l'inganno e predicendo una fine tragica.

Jana informa la servitù che partirà per l'Italia con Manuel, mentre Marcelo comunica a Teresa e Vera che lascerà La Promessa per paura di essere scoperto dagli uomini del duca di Sarabia o de Carril.

