Scopriamo cosa succederà martedì 2 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 2 dicembre, Leocadia affronta Cruz sul suo matrimonio, insinuando che si sia sposata con l'inganno e predicendo una fine tragica.
Jana informa la servitù che partirà per l'Italia con Manuel, mentre Marcelo comunica a Teresa e Vera che lascerà La Promessa per paura di essere scoperto dagli uomini del duca di Sarabia o de Carril.