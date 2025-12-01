La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 2 dicembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Dundar si reca con la sua numerosa famiglia a casa di Yildiz, per ufficializzare la proposta di matrimonio a Zeynep. La ragazza, vincendo le resistenze di sua sorella Yildiz, invita anche Emir e Caner.