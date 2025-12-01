Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV01 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 2 dicembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 2 dicembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:
Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 2 dicembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 2 dicembre

Dundar si reca con la sua numerosa famiglia a casa di Yildiz, per ufficializzare la proposta di matrimonio a Zeynep. La ragazza, vincendo le resistenze di sua sorella Yildiz, invita anche Emir e Caner.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video