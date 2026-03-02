Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 23 febbraio all'1 marzo su Rete 4, Catalina rivela al marchese che Adriano è il padre dei due gemelli appena nati. I due hanno intenzione di sposarsi, ma Alonso è incerto sul da farsi, temendo un nuovo scandalo di fronte alla corona spagnola.



Manuel, invece, consiglia alla coppia di allontanarsi dalla Promessa. Il giovane continua a lavorare nell'hangar con Antonito, il quale si dimostra serio e affidabile.



Le indagini di Curro per scoprire cosa sia realmente successo a Jana sembrano interrompersi con il ritorno alla Promessa della madre Eugenia. Quest'ultima si dimostra lucida e in perfetta salute, sorprendendo tutti i membri della famiglia.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

