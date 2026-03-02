Baris Kilic (Kaya) in una scena di Forbidden Fruit 3

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 9 a sabato 14 marzo durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 3: le anticipazioni dal 9 al 14 marzo

Yigit dice a Sahika di essere riuscito ad avvicinarsi a Lila.



Leyla suggerisce a Yildiz di effettuare un test di maternità, ipotizzando uno scambio di neonati in ospedale.



Ender comunica a Yildiz che la famiglia che ha preso suo figlio è partita per l'Australia.



Kaya lascia senza parole Leyla con una cena romantica a sorpresa e le rivela di conoscere il suo segreto.



Su consiglio di Emir, Yildiz decide di trasferirsi a casa di Ender, la quale non la prende bene.



Il fatto che Kaya sia l'avvocato di Yildiz è motivo di tensione tra Halit e Sahika.

