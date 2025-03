Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 22 al 28 marzo su Rete 4, Curro torna dalla guerra accompagnato da Manuel, per la gioia di tutta la famiglia. Anche tutta la servitù è felice di apprendere la buona notizia da Ricardo, che ha assistito al ritorno dei due giovani. Vera accetta l'intenzione di Santos di cambiare, anche se solo per essere amici, non di più. Jana e María Fernández si incontrano con Pía nella grotta, dove rimarranno per un po' mentre le cose con Gregorio si calmano. Maria Antonia si presenta a Lorenzo come vittima degli impulsi del Marchese. Curro scopre che Martina è stata ricoverata in segreto in sanatorio, chiede perché, e Ayala motiva il fatto con il suo tentativo di avvelenarlo con la cicuta. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE