Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 22 al 28 giugno su Rete 4, sono tutti ancora scossi dall'arrivo del quadro che ritrae la marchesa Cruz. Di fronte all'enorme disagio manifestato al piano nobile, Curro decide di distruggerlo e di assumersi la responsabilità del gesto.



L'ira del capitano Lorenzo viene placata da Alonso, che anziché rimproverare il domestico preferisce ringraziarlo per averlo tolto da una posizione scomoda.



Deciso a porre fine ai continui affronti del capitano, Curro contatta il colonnello Fuentes con l'obiettivo di smascherare gli affari loschi che Lorenzo ha instaurato con l'esercito. Il suo gesto, però, rischia di mettere in crisi il rapporto con Angela.



Mentre riflette sulla proposta avanzata da Leocadia per acquistare tutte le quote della sua attività, Manuel riesce a contattare Pedro Farrè, smascherando così l'inganno della donna. In un primo momento, Leocadia spiega che si sia trattato di un malinteso, ma Manuel ha totalmente perso fiducia in lei e cerca un modo per estrometterla dai suoi affari.



Mentre Pia e Ricardo riescono a riavvicinarsi, il ritorno improvviso di padre Samuel provoca la reazione di Maria.





Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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