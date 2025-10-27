Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 20 al 26 ottobre su Rete 4, Martina fa ritorno alla Promessa e annuncia il fidanzamento con Jacobo De Monteclaro, con grande sorpresa di tutta la famiglia.



Lorenzo, dopo essere stato incolpato di aver parlato male dei De Luján, offre ai marchesi un nuovo sostegno economico, lasciando piena libertà sulle condizioni del prestito.



Il Capitano de la Mata, inoltre, tenta di baciare Leocadia facendo intendere che non si tratta della prima volta. Quest'ultima, però, lo respinge.



Mentre Alonso trova una soluzione per assecondare la richiesta di Catalina di ereditare un palazzo in cui poter crescere i suoi figli, Cruz continua a indagare su chi possa aver diffuso la notizia del matrimonio di Manuel e delle origini di Jana. Quello che scoprirà la lascerà senza parole.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

