Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 2 all'8 febbraio su Rete 4, Manuel arriva a una decisione definitiva sul suo futuro. Come racconterà al padre, il giovane avvierà una trattativa con Pedro per poter lavorare agli aeroplani senza doversi trasferire in Italia.



Dopo essersi stabilita nella camera della Marchesa per i problemi riscontrati nella stanza degli ospiti, Leocadia deve respingere i sospetti avanzati da Lorenzo: secondo il capitano, la donna vuole prendere il posto di Cruz alla Promessa e ogni sua mossa sarebbe orientata in tale direzione.



Tra la servitù, Pia e Curro portano avanti le indagini sulla morte di Jana. La domestica arriva a dissotterrare il corpo della vittima, scoprendo così che è stata avvelenata.

Simona, nel frattempo, non riesce a confrontarsi con il figlio Antonito, al punto che quest'ultimo fugge improvvisamente dalla camera di padre Samuel.



Mentre si trova nel bosco, Catalina si rende conto di essere sul punto di partorire.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

