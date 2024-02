La promessa, il riassunto della settimana dal 19 al 23 febbraio

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 19 al 23 febbraio su Canale 5, Don Pedro propone a Manuel di trasferirsi a Milano per occuparsi del progetto sugli aeroplani; l'uomo è titubante ma alla fine accetta. Martina è molto turbata per la situazione che si è creata con Beatriz. Catalina continua ad avere dei dubbi sul comportamento di Lorenzo e ne parla con Alonso e Manuel. Quest'ultimo le confida che lascerà la Spagna per andare a Milano, così si allontanerà da Jimena. Martina si scusa con Beatriz ma lei non accetta le sue scuse e la minaccia di rovinarle la vita. Petra confessa a Teresa perché è tanto devota alla marchesa. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 16:40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE