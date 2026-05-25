Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 18 al 24 maggio su Rete 4, Angela rivela alla madre il triste episodio che l'ha coinvolta alla festa, ma da Leocadia non trova il supporto aspettato. In realtà, la donna vorrebbe sfruttare l'accaduto per mettere pressione alla figlia, con la complicità di Lorenzo, e farla tornare in Svizzera per proseguire i suoi studi.



Lope si dirige dai genitori di Vera e sotto mentite spoglie fa la conoscenza del padre. Riuscire a incastrarlo per i fatti della gioielleria, però, non sembra affatto semplice.



Martina sospetta che Catalina e Adriano, forti del nuovo titolo, vogliano gestire le terre senza coinvolgerla e va su tutte le furie. Tra le due cugine la tensione cresce fino a creare un divario enorme.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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