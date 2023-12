La promessa, il riassunto della settimana dal 18 al 22 dicembre

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 18 al 22 dicembre su Canale 5, i domestici si preparano per il ricevimento di nozze di Pia e Gregorio. Durante la festicciola, la donna accusa un malore e passa la prima notte di nozze da sola. Catalina intima a Jimena di non immischiarsi nella sua vita privata e la cognata ammette di aver spinto Segismundo a corteggiarla. Jana torna dal palazzo dei duchi de Los Infantes in pessime condizioni di salute, così Maria e Mauro la portano in camera di nascosto. Manuel vuole indagare sul perché Jana sia in condizioni pietose dopo essere stata dai duchi e coinvolge Catalina, la quale va subito da Maria per interpellarla. A colazione, Petra cerca di mettere in imbarazzo Pia, parlando della sua prima notte di nozze, ma Gregorio la richiama all'ordine. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 16:40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE