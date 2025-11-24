Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 17 al 23 novembre su Rete 4, Angela avverte Curro che la marchesa e Lorenzo stanno tramando delle nozze di convenienza alle sue spalle. Il ragazzo, però, non crede alle sue parole.



Curro e Jana continuano a indagare sulla stanza misteriosa e chiedono aiuto a Ramona. Importanti sviluppi arrivano grazie a Leocadia, la quale rivela a Jana un'importante segreto legato alle attività del barone De Linaja.



Nel frattempo, Manuel scopre gli attacchi che la marchesa continua a riservare Jana e che prendono di mira anche il figlio che la coppia aspetta. Decide dunque di considerare nuovamente l'idea di tornare a volare, venendo meno all'accordo fatto in precedenza con i genitori.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

