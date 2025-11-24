Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 1 asabato 6 dicembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 2: le anticipazioni dall'1 al 6 dicembre

A Istanbul, Yildiz cerca di incastrare Kemal mostrando ad Halit delle foto di lui ed Ender insieme. Nel mentre, Dundar è sempre più geloso del rapporto tra Zeynep e Hakan.



Dundar si reca con la sua numerosa famiglia a casa di Yildiz, per ufficializzare la proposta di matrimonio a Zeynep. Kemal è sempre più preoccupato a causa della forte perdita subita a seguito di un investimento sbagliato.



Kemal si confida con Halit e gli chiede di riavere il capitale investito nella sua società. Halit accetta di parlarne con il consiglio d'amministrazione.



Ender irrompe a sorpresa durante una riunione del consiglio della Argun Holding, rivelando di possedere il 15% delle azioni e rivendicando il diritto di intervenire nelle decisioni aziendali.



Zehra tenta di mediare tra Kemal e suo padre per allentare la tensione crescente, ma l'incontro si rivela inutile: entrambi restano rigidi sulle proprie posizioni, senza fare un passo indietro.

