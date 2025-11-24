Ozge Ozpirincci (Bahar) e Ahu Yagtu (Piril) in una scena de La forza di una donna

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 1 a sabato 6 dicembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: le anticipazioni dall'1 al 26 dicembre

Bahar dice molto chiaramente a Sarp di non voler tornare insieme a lui, nonostante lui le giuri di non aver mai amato Piril e di considerarla solo una cara amica. Piril assiste di nascosto alla conversazione e più tardi tenta il suicidio.



Leyla, preoccupata per la salute di Piril, chiama Suat di nascosto e lo informa che la figlia ha assunto dei fermaci e tentato il suicidio. Così, Suat decide di andare insieme a Munir alla casa in montagna per portare via sia lei che i nipoti.



Piril, con i suoi due bambini Ali e Ömer, vengono portati da Suat via dalla casa di montagna. L'uomo porta tutti in un albergo che considera più sicuro. Bahar implora Suat di portare via con sé Piril con Nisan e Doruk, ma riceve un rifiuto netto e categorico.

Nel frattempo, a casa di Enver, all'ennesimo guaio combinato da Sirin, Hatice perde la pazienza.

