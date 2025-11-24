La Promessa, le trame della settimana dall'1 al 7 dicembre

Ana Garces (Jana) in La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 1 a domenica 7 dicembre de La Promessa?

La Promessa, le trame dall'1 al 7 dicembre

Pia confessa a Romulo di essere stata lei ad uccidere il barone de Linaja. Leocadia affronta Cruz sul suo matrimonio, insinuando che si sia sposata con l'inganno e predicendo una fine tragica. Jana informa la servitù che partirà per l'Italia con Manuel.

Jana e Teresa finalmente scoprono come aprire il passaggio segreto nella camera di Cruz. Grazie a questo, Jana riesce a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle e confida a Curro la sua ipotesi: secondo lei, Cruz ha ucciso Tomas e ha nascosto il delitto proprio utilizzando la camera segreta.



Jana e Curro riescono a scappare dalla camera segreta proprio quando Cruz arriva nella sua camera. Ignara di tutto ciò, Cruz cerca di avvicinarsi a Jana, ma lei non è disposta a stare al suo gioco, provocando la rabbia della marchesa.

Alonso cerca un po' di conforto in suo figlio di fronte alle difficoltà del suo matrimonio e invidia la felicità di Manuel e Jana. Una felicità che anche Martina vorrebbe provare, nonostante stia per sposarsi. Marcelo annuncia la sua partenza a tutta la servitù e Ana torna a La Promessa per passare del tempo col figlio, ma un incidente costringe Ricardo a intervenire, avvicinandolo nuovamente alla sua ancora moglie.

