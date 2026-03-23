Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 16 al 22 marzo su Rete 4, Antonito fa ritorno alla Promessa dopo lunghi giorni di apprensione per Manuel. L'uomo racconta di essere stato derubato sia dei soldi con cui avrebbe dovuto chiudere gli affari del marchesato, sia dell'automobile di Alonso.

Nonostante i sospetti di Simona, Manuel continua a dargli fiducia e a credere che il suo racconto sia reale.



Leocadia fa di tutto per scoprire le mosse di Catalina e Adriano, arrivando a interrompere le loro nozze segrete fingendosi sorpresa. La sua proposta alla coppia è un matrimonio che coinvolga tutti i componenti della famiglia, senza però destare sospetti da parte della corona spagnola.



Curro risale alla persona che avrebbe tagliato la sella del suo cavallo e insieme a Lope e Angela studia un piano per scoprire la verità su quanto accaduto.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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