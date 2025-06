Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 16 al 22 giugno su Rete 4, Manuel fa ritorno a palazzo: è stato rilasciato dopo che Romulo ha confessato l'omicidio di Gregorio.

Cruz respinge la richiesta di Pia di tornare a lavorare alla Promessa. Teresa è molto preoccupata per la situazione del fratello.

Manuel vorrebbe sfruttare a suo vantaggio un evento con amici di vecchia data. Julia parla con Martina del segreto di Curro.

Catalina prende le distanze da Pelayo e lo allontana dal palazzo, ma lui si presenta a cena ubriaco. Pelayo annuncia di essere il padre del figlio che aspetta Catalina.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE