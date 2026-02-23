Catalogo
SERIE TV23 febbraio 2026

La Promessa, il riassunto della settimana dal 16 al 22 febbraio

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola in onda su Rete 4
Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 16 al 22 febbraio su Rete 4, Ricardo espone i suoi sospetti con Ana e la donna si offende a tal punto da lasciare la città. L'uomo è convinto che il rapimento del piccolo Diego in realtà sia stato architettato dalla stessa Ana, per poi fingere di averlo ritrovato e farsi così apprezzare da Pia.

Poco dopo, Ricardo scoprirà che anche Santos è andato con lei, abbandonando il posto di lavoro senza preavviso e facendo perdere le sue tracce.

Nell'hangar, Manuel inizia a lavorare al suo progetto insieme ad Antonito, che nonostante i dubbi di Simona si rivela un ottimo aiutante. A loro, si aggiungerà presto anche Adriano. Quest'ultimo continua a offrire il suo sostegno a Catalina, la quale decide di confidare al marchese Alonso la relazione che ha portato alla gravidanza gemellare.

Curro non si arrende e continua a indagare sulla morte di Jana. I suoi sospetti ricadono anche sul capitano Lorenzo e per ottenere delle prove si confida con Angela, nella speranza che lei riesca a trovare qualche indizio parlando con la madre Leocadia.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

