Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 15 al 21 marzo su Rete 4, il Conte de Ayala nega l'accusa di Petra, secondo la quale l'avvelenamento non è stato opera di Martina bensì un contorto piano del conte stesso per poter finalmente sposare Margherita. Le cuoche trovano esorbitanti le richieste dei suoceri di Virtudes e cominciano a diffidare delle loro intenzioni. Il legame tra Adriano e Catalina, dopo il disaccordo con Cruz, invece di spezzarsi, si rafforza. Petra rivela a Gregorio i suoi sospetti sulla presunta morte di Pia. Insieme decidono di indagare per scoprire se la vecchia governante è ancora in vita. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

