Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 15 al 21 giugno su Rete 4, la tensione tra Catalina e Martina per la gestione della tenuta non si placa e arriva al suo apice in uno scontro in cui le due donne non se le mandano a dire.



L'ennesimo scontro in merito al controllo della tenuta porterà Alonso a prendere una posizione, scatenando però la reazione di Catalina.



Dopo aver ascoltato i sospetti di Curro su Lorenzo, Angela trova dei documenti che potrebbero incastrare il capitano. Tuttavia, Curro teme per l'incolumità della ragazza e la implora a non utilizzarli in nessun modo.



Tutti i membri della Promessa vengono scossi dall'arrivo di un ritratto di grande valore della marchesa Cruz.



Leocadia riesce a ingannare Manuel, nascondendogli una telefonata decisiva per le sorti dell'attività del giovane. In questo modo, si offre di garantire il denaro necessario per portare avanti l'impresa in cambio delle sue quote.



Tra la servitù, Cristobal continua a imporre le sue decisioni, creando un profondo malcontento.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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