Scopriamo cosa succederà lunedì 22 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 22 giugno, Cristobal cerca di ottenere informazioni sulla servitù tramite Curro.
Quest'ultimo avverte di non sapere nulla, anche se il malcontento è noto a tutti. Una telefonata di Catalina al marchese de Valladares riaccende le tensioni con suo marito, dando origine a un nuovo scontro tra i due.
Nel frattempo, Martina chiede nuovamente consiglio ad Angela per portare avanti la divisione della sua parte de La Promessa.
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