Scopriamo cosa succederà martedì 23 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 23 giugno, il ritorno di Samuel, ancora nelle vesti di prete, riempie di gioia molti abitanti della tenuta, in particolare Petra. Maria reagisce alla notizia con sentimenti contrastanti.
Angela litiga con Curro, Catalina lo affronta per un commento su suo figlio e Pia teme per la sicurezza di Angela, mentre Curro giura che Fuentes li aiuterà a incastrare Lorenzo.
Manuel cerca in tutti i modi di far comprendere al padre le vere intenzioni di Leocadia legate a don Pedro.
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