Scopriamo cosa succederà domenica 21 giugno nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di domenica 21 giugno, Angela è furiosa con Curro per aver portato il colonnello Fuentes a La Promessa e rifiuta ogni spiegazione.

Manuel affronta Leocadia per avergli nascosto la telefonata di Don Pedro Farrè, ma lei finge di non averne capito l'importanza. Manuel non si fida di lei e annulla la firma prevista per venderle la sua quota dell'impresa. Nel frattempo, Vera è sempre più distratta dai pensieri sulla sua famiglia, suscitando la preoccupazione di Teresa e Lope.

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