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La promessa

ANTICIPAZIONI20 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni del 21 giugno

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 21 giugno su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà domenica 21 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 21 giugno

Sara Font (Enora) in una scena de La Promessa
Sara Font (Enora) in una scena de La Promessa

Nella puntata di domenica 21 giugno, Angela è furiosa con Curro per aver portato il colonnello Fuentes a La Promessa e rifiuta ogni spiegazione.

Manuel affronta Leocadia per avergli nascosto la telefonata di Don Pedro Farrè, ma lei finge di non averne capito l'importanza. Manuel non si fida di lei e annulla la firma prevista per venderle la sua quota dell'impresa. Nel frattempo, Vera è sempre più distratta dai pensieri sulla sua famiglia, suscitando la preoccupazione di Teresa e Lope.

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